Bundesliga, il Bayern riprende da dove aveva lasciato: battuto in trasferta l'Union Berlino

Il Bayern Monaco ha battuto 2-0 l'Union Berlino: si conclude così il primo turno della Bundesliga dopo lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus. I bavaresi si sono imposti in trasferta grazie ai gol di Lewandowski al 40' su calcio di rigore e Pavard all'80.

LA GARA DEL PRIMO POMERIGGIO - Nel pomeriggio invece è andata in scena la gara tra Colonia e Mainz: la partita è finita in parità col risultato di 2-2. In vantaggio sono andato i padroni di casa con le reti di Uth al 6' e Kainz al 53, gli ospiti hanno rimontato il 2-0 grazie ai gol di Awoniyi al 61' e Kunde Malong al 72'