Bundesliga, si pianifica un nuovo calendario: si tornerà in campo solo a porte chiuse

Quando e come ripartire? Anche in Germania in questi giorni il tema relativo alla ripresa dei campionati è argomento di grande discussione. Quest'oggi la Lega tedesca s'è riunita in video-conferenza per fare il punto della situazione, appurando che prima del 30 aprile sarà impossibile tornare in campo.

Ma dopo? La DFL sta valutando varie possibilità, tra cui ripartire a maggio con stadi senza spettatori e col minor numero possibile di persone presenti negli impianti.

La perdita stimata dai club di Bundesliga qualora la stagione non dovesse riprendere sarebbe di circa 750 milioni di euro e, per questo motivo, i club stanno facendo di tutto per capire come portare a conclusione la stagione. In Germania tra Bundesliga e Zweite Bundesliga mancano ancora 163 partite da disputare e, al momento, si sta lavorando a nuove ipotesi di calendario nel caso in cui a maggio - dopo l'ok delle autorità politiche e di quelle sanitarie - dovesse essere possibile tornare in campo.