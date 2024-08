Buon Ferragosto da Tutto Napoli!

La redazione di Tutto Napoli.net augura a tutti i lettori un Buon Ferragosto. Anche in questo giorno di vacanza non ci fermiamo e vi stiamo aggiornando con il solito notiziario sulla squadra azzurra proprio quando il mercato estivo entra nel vivo ed il campionato è alle porte. Ricordiamo che potete seguirci comodamente da Iphone, Ipad o Android dalla tua vacanza grazie alle nostre app (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) che sono le più scaricate e complete sul Napoli (anche con le notifiche push per avere le notizie dell'ultim'ora più importanti senza neanche aprire l'applicazione)

