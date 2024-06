Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: due gare chiudono il Gruppo A

Dopo le tre gara di ieri a Euro 2024, oggi domenica 23 giugno 2024 scendono in campo oggi i due match conclusivi del Girone A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le tre gara di ieri a Euro 2024, oggi domenica 23 giugno 2024 scendono in campo oggi i due match conclusivi del Girone A, con la squadra ospitante Germania che affronterà la Svizzera e la Scozia che giocherà invece contro l'Ungheria. Come tutte le partite del terzo turno di ogni gruppo, verranno disputate in contemporanea, in questo caso alle ore 21.00. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

18.00 Cesena-Entella (Finale campionato italiano Under 16 Serie C) - DAZN

18.30 Espanyol-Oviedo (Finale ritorno playoff Segunda Division) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 Diretta Gol Euro 2024 - SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Svizzera-Germania (Europei) - RAI 1, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Scozia-Ungheria (Europei) - SKY SPORT (canale 253)

21.00 Fluminense-Flamengo (Brasileirão) - MOLA

23.30 Palmeiras-Juventude (Brasileirão) - MOLA