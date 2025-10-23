Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: Europa e Conference League con due italiane
Continuano le gare delle coppe europee, oggi in campo Roma e Bologna per l'Europa e la Conference League. Alle 18.45 i rossoblù affrontano in trasferta i romeni del FCSB, la squadra di Gasperin ospita all'Olimpico il Viktoria Plzen alle 21. Di seguito la programmazione tv completa.
GIOVEDI' 22 OTTOBRE
18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 FCSB-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Rapid Vienna-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Go Ahead Eagles-Aston Villa (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Fenerbahçe-Stoccarda (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.45 Lione-Basilea (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.00 Al Najham-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Roma-Viktoria Plzen (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Nottingham Forest-Porto (Europa League) - TV8, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Celta-Nizza (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Celtic-Sturm Graz (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
