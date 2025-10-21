Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Champions, c'è PSV-Napoli
In questo martedì 21 ottobre ritorna la Champions League con il terzo turno della league phase: si parte alle ore 18:45 con due match, Barcellona-Olympiacos e Kairat-Pafos, poi altri sette incontri alle 21:00 tra cui PSV-Napoli e Union SG-Inter. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 21 OTTOBRE
14.30 Union SG-Inter (Youth League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.30 Inter U23-Renate (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Barcellona-Olympiacos (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Kairat-Pafos (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Union SG-Inter (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 PSV-Napoli (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Arsenal-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Villarreal-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Bayer Leverkusen-PSG (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Newcastle-Benfica (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Copenhagen-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
