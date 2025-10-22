Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 3ª giornata di Champions, c'è Real-Juve

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 3ª giornata di Champions, c'è Real-JuveTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo mercoledì 22 ottobre si conclude il terzo turno della league phase di Champions. Dopo Inter e Napoli, scendono in campo alle 21 le altre due italiane: la Juventus di scena al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid e l'Atalanta che affronta in casa lo Slavia Praga. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDI' 22 OTTOBRE

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Galatasaray-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Athletic-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Real Madrid-Juventus (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Atalanta-Slavia Praga (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Eintracht Francoforte-Liverpool (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Chelsea-Ajax (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Bayern-Bruges (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Monaco-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Sporting-Marsiglia (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW