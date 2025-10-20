Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 7ª giornata di Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo lunedì 20 ottobre termina la settima giornata di Serie A. A chiudere il turno è il Monday Night tra Cremonese e Udinese Si gioca anche In Serie C e in Liga e Premier League. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 20 OTTOBRE

16.30 Verona-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.30 Carpi-Ascoli (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Pontedera-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Cadice-Burgos (Segunda Division) - DAZN

20.45 Cremonese-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 West Ham-Brentford (Premier League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Alaves-Valencia (Liga) - DAZN