Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: quanti big match, da Real-Barça a Dortmund-Bayer

Ci sono diversi appuntamenti interessanti in questa domenica 21 aprile 2024. Giornata di big match con El Clasico tra Real Madrid e Barcellona alle ore 21:00 e Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen alle 17:30. In campo anche la Serie A con Sassuolo-Lecce in apertura alla mezza, Monza-Atalanta in chiusura alle 20:45 e in mezzo Torino-Frosinone (ore 15:00) e Salernitana-Fiorentina (ore 18:00). Ma non solo: si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono tanti gli appuntamenti internazionali

11.00 Monza-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Sassuolo-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Sampdoria-Milan (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Torino-Frosinone (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

14.00 Getafe-Real Sociedad (Liga) - DAZN

14.30 Everton-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT ARENA

15.00 Torino-Frosinone (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Empoli-Verona (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Napoli-Pomigliano (Serie A femminile) - DAZN

15.15 Manchester City-West Ham (Women's Super League) - DAZN

16.15 Almeria-Villarreal (Liga) - DAZN

16.30 Coventry-Manchester United (Semifinale FA Cup) - DAZN

16.30 Torres-Cesena (Serie C) - SKY SPORT CALCIO

16.30 Perugia-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

16.30 Pescara-Ancona (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

16.30 SPAL-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

16.30 Juventus Next Gen-Fermana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

16.30 Lucchese-Carrarese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

16.30 Rimini-Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

16.30 Recanatese-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

16.30 Sestri Levante-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

16.30 Pontedera-Olbia (Serie C) - SKY SPORT (canale 259)

17.30 Fulham-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

17.30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

18.00 Salernitana-Fiorentina (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Alaves-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

18.30 Duisburg-Wolfsburg (Bundesliga femminile) - DAZN

19.00 Casa Pia-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

20.00 Virtus Francavilla-Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO

20.00 Benevento-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

20.00 Taranto-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.00 Foggia-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.00 Sorrento-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.00 Crotone-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.00 Giugliano-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

20.00 Messina-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

20.00 Picerno-Brindisi (Serie C) - SKY SPORT (canale 258)

20.00 Turris-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT (canale 259)

20.30 River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA

20.45 Monza-Atalanta (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 Real Madrid-Barcellona (Liga) - DAZN

21.00 PSG-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT UNO

21.30 Sporting-Vitoria Guimarães (Campionato portoghese) - DAZN