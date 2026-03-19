Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: ritorno ottavi di Europa League e Conference
Continuano oggi, giovedì 19 marzo, le gare delle coppe europee. Stasera in campo Bologna, Roma e Fiorentina per il ritorno gli ottavi di finale di Europa e Conference League. Alle 18.45 la Fiorentina scende in campo in Polonia contro il Rakow dopo il 2-1 dell'andata. Alle 21 all'Olimpico la Roma di Gasperini ospita il Bologna di Italiano dopo l'1-1 al Dall'Ara. Di seguito la programmazione tv completa.
GIOVEDI' 19 MARZO
18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Rakow-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Midtjylland-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.45 Lione-Celta (Europa League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.45 Friburgo-Genk (Europa League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Roma-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Aston Villa-Lille (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Porto-Stoccarda (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Betis-Panathinaikos (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
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