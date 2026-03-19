De Bruyne e McTominay subito titolari a Cagliari? La scelta di Conte

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Dopo l'ottimo secondo tempo col Lecce, McTominay e De Bruyne partiranno da titolari domani a Cagliari oppure ancora dalla panchina?

Il grande dubbio di formazione ma anche la grande curiosità dei tifosi. Dopo l'ottimo secondo tempo col Lecce, con picchi di bel calcio e il gol del pari arrivato dopo una lunga trama di passaggi celebrato anche dalla Lega di Serie A, McTominay e De Bruyne partiranno da titolari domani a Cagliari oppure ancora dalla panchina almeno all'inizio? Risponde il Cds oggi in edicola per cui la scelta, l'allenatore del Napoli, l'ha già presa. E prevede una doppia novità di formazione per domani a Cagliari per la ripresa del campionato.

Napoli, la probabile formazione: la scelta su De Bruyne e McTominay

Sotto il profilo della formazione, Conte è orientato a rilanciare dal primo minuto sia De Bruyne sia McTominay, e nel frattempo valuta le condizioni di Lobotka, di nuovo in gruppo da un paio di giorni e dunque candidato al rientro quantomeno nella lista dei convocati dopo due turni ai box. Per quel che riguarda la difesa, si va verso la conferma del tris di marcatori centrali schierati dal primo minuto sabato scorso: Beukema, Buongiorno, Olivera. Beukema, ad oggi, è ancora favorito su Juan Jesus, non in perfette condizioni e in panchina contro il Lecce, ma sicuramente in crescita. Da sciogliere il nodo portiere