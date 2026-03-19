Prima pagina Corriere dello Sport: "Premier Napoli, Conte d'assalto col Cagliari"

vedi letture

"Premier Napoli, Conte d'assalto col Cagliari" si legge sulla prima del Cds oggi in edicola. Si parla delle scelte dell'allenatore azzurro in vista della partita di domani. Ma sono tanti i temi in prima affrontati dal quotidiano. Come le coppe europee.

"In & Out". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sull'euroderby di Europa League tra Roma e Bologna. Appuntamento allo Stadio Olimpico, dove le due formazioni ripartiranno dall'1-1 dell'andata per il secondo atto del confronto. Una sfida equilibratissima, che sarà seguita da ben 64mila spettatori. Gasperini sfiderà Italiano in un vero e proprio spareggio per i quarti, dove l'italiana che avanzerà se la vedrà contro Aston Villa o Lille.