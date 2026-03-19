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Corriere dello Sport: "Premier Napoli, Conte d'assalto col Cagliari"
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"Premier Napoli, Conte d'assalto col Cagliari" si legge sulla prima del Cds oggi in edicola. Si parla delle scelte dell'allenatore azzurro in vista della partita di domani. Ma sono tanti i temi in prima affrontati dal quotidiano. Come le coppe europee.
"In & Out". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sull'euroderby di Europa League tra Roma e Bologna. Appuntamento allo Stadio Olimpico, dove le due formazioni ripartiranno dall'1-1 dell'andata per il secondo atto del confronto. Una sfida equilibratissima, che sarà seguita da ben 64mila spettatori. Gasperini sfiderà Italiano in un vero e proprio spareggio per i quarti, dove l'italiana che avanzerà se la vedrà contro Aston Villa o Lille.
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