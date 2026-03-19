Svolta Euro 2032, oggi incontro con la Figc: c'è speranza per Napoli

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Non sarà invece presente il sindaco, Gaetano Manfredi, che parteciperà prima di pranzo all’inaugurazione del murale di Jorit

Non è solo un sogno essere tra le cinque città italiane che ospiteranno Euro 2032: Napoli è in prima fila, ci crede, ci spera. Questa mattina, a tal proposito, ci sarà un incontro in Figc al quale parteciperà l’ingegner Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune di Napoli. Un confronto voluto dalla Federazione che segue la documentazione già presentata dall’amministrazione e che anticiperà il progetto ufficiale atteso entro il 31 luglio. A ottobre, poi, la scelta definitiva. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Restyling Maradona ed Euro 2032: la posizione di Napoli

Non sarà invece presente il sindaco, Gaetano Manfredi, che parteciperà prima di pranzo all’inaugurazione del murale di Jorit all’esterno dello stadio, lato via Giambattista Marino, con la raffigurazione di undici ex azzurri che hanno scritto la storia del club, da Maradona ad Hamsik, da Juliano a Zoff. Dieci le città in ballo. Napoli vuole esserci. Tutto passerà (anche) dal restyling del Maradona. Qui alcuni dettagli sul futuro stadio. Insomma, la città non si arrende e anche senza il sostegno del club intende portare avanti il progetto di ammodernamento dell'impianto di Fuorigrotta a prescindere da quello che verrà deciso per gli Europei, quelli del 2032. Manca poco.