Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Mercatone Milan. Inter, assalto a Vicario"

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"Mercatone Milan. Inter, assalto a Vicario" si legge in prima sulla Gazzetta. Le scelte di Massimiliano Allegri per rinforzare il Milan dell'anno prossimo sono già state prese. Uno è Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione a costo zero una volta scaduto il contratto; poi Mario Gila, con 12 mesi rimanenti di accordo (fino al 2027) con la Lazio e dunque possibilità di negoziare il prezzo. "Mercatone Milan", titola i botti preannunciati in rossonero La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Pronto un triennale per il centrocampista tedesco per superare la concorrenza della Juventus, mentre il centrale spagnolo del club biancoceleste ha convinto tutti.

"Inter, assalto a Vicario. Juve con Vlahovic". Rumors insistenti sulla nuova porta nerazzurra, con la dirigenza di viale della Liberazione a spingere per il ritorno di fiamma del portiere del Tottenham, mentre il club bianconero intende assicurarsi il bomber francese della scorsa stagione e aggiungerlo da titolare al fianco di Vlahovic.