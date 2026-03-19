Tuttosport: "Juve, grana numero uno. Ansia Tonali"
"Juve, grana numero uno". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul mercato della Juventus. La priorità dei bianconeri riguarda il portiere, un ruolo che nella prossima stagione andrà assolutamente rinforzato. Il tecnico Luciano Spalletti vorrebbe un profilo esperto come David De Gea o in alternativa potrebbe anche accettare Vicario o Emiliano Martinez. Visione diversa per l'ad Comolli, che cerca un giovane.
Anche il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere in vista della prossima stagione. I granata non seguono soltanto Wladimiro Falcone del Lecce visto che avrebbero avviato i contatti con gli agenti di Dominik Livakovic, portiere croato scaricato dal Fenerbahce. II Toro prepara anche la sfida contro il Milan, prossimo avversario di campionato che i granata affronteranno sabato a San Siro.
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