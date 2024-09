Calcio in Tv, le gare di oggi: non solo il posticipo di A, ma anche B, Liga e Premier

Tanta carne al fuoco per il calcio in televisione nella giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2024 Si concludono i lunghi fine settimana dei vari campionati europei, Serie A compresa con il posticipo del lunedì tra Parma e Cagliari. Si gioca anche in Serie B e C, per quest'ultima trasmessa in chiaro sulla Rai la sfida del girone C tra Picerno e Messina. Ci sono anche i campionati esteri, come Premier League e Liga.

19.30 Sudtirol - Palermo (Serie B) - DAZN

20.30 Brescia - Cremonese (Serie B) - DAZN

20.30 Picerno - Messina (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Racing Santander - Cartagena (Segunda Division spagnola) - DAZN

20.45 Parma - Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Benevento - Juve Stabia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Lucchese - Milan Futuro (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Pescara - Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Vis Pesaro - Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Pergolettese - Caldiero (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Lumezzane - Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Villarreal - Las Palmas (Liga) - DAZN

21.00 Bournemouth - Southampton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW