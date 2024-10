Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via la 2ª giornata di Champions League

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo martedì 1 ottobre. Ha il via la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, che tra le altre vede scendere in campo l'Inter alle ore 21.00 contro Stella Rossa. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 1 OTTOBRE

14.00 Bayer Leverkusen-Milan (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA TV

16.00 Arsenal-PSG (Youth League) - UEFA TV

18.30 Pro Patria-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Stoccarda-Sparta Praga (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Salisburgo-Brest (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Inter-Stella Rossa (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Bayer Leverkusen-Milan (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Arsenal-PSG (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Slovan Bratislava-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Barcellona-Young Boys (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Borussia Dortmund-Celtic (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 PSV-Sporting (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW