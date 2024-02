Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è il Bologna in anticipo, ma anche Bundes e Liga

Non mancano gli appuntamenti da seguire sul piccolo schermo per quanto riguarda il calcio giocato anche in questa giornata di venerdì 23 febbraio

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Non mancano gli appuntamenti da seguire sul piccolo schermo per quanto riguarda il calcio giocato anche in questa giornata di venerdì 23 febbraio 2024. Inizia la 26esima giornata di Serie A con l'anticipo tra il Bologna, che potrebbe così involarsi verso il quarto posto, e l'Hellas Verona. Inizia anche il weekend di Serie B e quello della C, ma non solo. Si gioca anche in alcuni tornei esteri: in campo il Bayer Leverkusen capolista di Bundesliga, la Liga spagnola e la Championship, seconda divisione del calcio in Inghilterra.

20.30 Cosenza - Sampdoria (Serie B) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.30 Bayer Leverkusen - Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAX

20.45 Bologna - Hellas Verona (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Pontedera - Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.45 SPAL - Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

20.45 Giana Erminio - Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

21.00 Real Sociedad - Villarreal (Liga) - DAZN

21.00 Leeds - Leicester (Championship) - DAZN