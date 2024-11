Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Atalanta!

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questa domenica 3 novembre. Prosegue l'undicesima giornata di Serie A, che tra le varie partite vedrà andare in scena il big match Napoli-Atalanta. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 3 NOVEMBRE

00.00 Atlanta United-Inter Miami (Playoff MLS) - APPLE TV

02.00 Minnesota United-Real Salt Lake (Playoff MLS) - APPLE TV

10.30 Cagliari-Inter (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

11.00 Monza-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Lecce-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.30 Napoli-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Vis Pesaro-Pescara (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.30 Fiorentina-Inter (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

12.30 Napoli-Juventus (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Cremonese-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Atletico Madrid-Las Palmas (Liga) - DAZN

14.30 Desenzano-Folgore Caratese (Serie D) - SOLOCALCIO

15.00 Torino-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Catanzaro-Frosinone (Serie B) - DAZN

15.00 Cesena-Sudtirol (Serie B) - DAZN

15.00 Cremonese-Pisa (Serie B) - DAZN

15.00 Palermo-Cittadella (Serie B) - DAZN

15.00 Tottenham-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO

15.00 Avellino-Taranto (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Juventus Next Gen-Latina (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Legnago-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Audace Cerignola-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Giugliano-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Campobasso-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Verona-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Sampdoria-Roma (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Friburgo-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257)

16.15 Barcellona-Espanyol (Liga) - DAZN

17.15 Sampdoria-Brescia (Serie B) - DAZN

17.15 Sassuolo-Mantova (Serie B) - DAZN

17.30 Manchester United-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Borussia M.-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

17.30 Pontedera-Milan Futuro (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Pergolettese-Padova (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Arezzo-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Pro Patria-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Albinoleffe-Clodiense (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Verona-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Milan-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Siviglia-Real Sociedad (Liga) - DAZN

19.30 Catania-Messina (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 257) e NOW

19.45 Feralpisalò-Atalanta (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

19.45 Sestri Levante-Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

19.45 Pineto-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Inter-Venezia (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Athletic-Betis (Liga) - DAZN

21.30 Porto-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN

22.30 New York Red Bulls-Columbus Crew (Playoff MLS) - APPLE TV

23.30 Lanus-Boca Juniors (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA