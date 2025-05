Rapina Neres, arrivano le prime condanne: 6 anni di carcere per i tre responsabili

Importanti sviluppi sul caso della rapina subita da David Neres, esterno offensivo del Napoli. L’episodio, avvenuto alcuni mesi fa (era il 31 agosto 2024), aveva scosso l’ambiente azzurro: al calciatore era stato sottratto un orologio di lusso del valore di circa 100mila euro. Come riportato dall’edizione odierna di Cronache di Napoli, la vicenda giudiziaria ha ora un esito concreto. I tre uomini accusati del furto - tutti provenienti dal Rione Lauro - sono stati condannati a sei anni di reclusione.

Già nei mesi scorsi le forze dell’ordine avevano individuato e arrestato i presunti responsabili grazie a un'indagine rapida ed efficace. Le prove raccolte hanno portato al riconoscimento degli imputati come autori materiali della rapina, avvenuta in circostanze che avevano fatto molto discutere, anche per la crescente preoccupazione in merito alla sicurezza dei calciatori fuori dal campo. Con la sentenza arrivata in queste ore, si chiude almeno sul piano giudiziario una brutta pagina per il calciatore brasiliano, che nel frattempo ha cercato di ritrovare serenità dentro e fuori dal terreno di gioco.