Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è serata Champions, giocano Juve, Inter e Atalanta

vedi letture

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo martedì 26 novembre. Comincia il quinto turno dei gironi di Champions League che tra le italiane vede scendere in campo il Milan contro lo Slovan Bratislava, la Juventus il Lipsia e l'Atalanta contro Young Boys. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE

14.00 Young Boys-Atalanta (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV

14.30 Potenza-Team Altamura (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

16.00 Bayern-PSG (Youth League) - UEFA.TV

18.30 Giugliano-Avellino (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Slovan Bratislava-Milan (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Sparta Praga-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Catania-Trapani (Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Inter-Lipsia (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Young Boys-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Bayern-PSG (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Manchester City-Feyenoord (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Sporting-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Barcellona-Brest (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Bayer Leverkusen-Salisburgo (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

23.00 Fluminense-Criciuma (Brasileirão) - MOLA