Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 6ª giornata di Serie A

vedi letture

In questo sabato 4 ottobre, dopo l'anticipo di ieri, continua la sesta giornata di Serie A. S'inizia alle ore 15 con Lazio-Torino e Parma-Lecce. Alle 18 l'Inter ospita a San Siro la Cremonese, mentre alle 20.45 va di scena il derby lombardo tra Atalanta e Como. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 4 OTTOBRE

11.00 Lazio-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Inter-Ternana (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Roma-Parma (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Milan-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Holstein Kiel-Darmstadt (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

13.30 Leeds-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

14.00 Oviedo-Levante (Liga) - DAZN

14.30 Union Brescia-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Ascoli-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Ternana-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Atalanta U23-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Torres-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Giana Erminio-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Lazio-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Parma-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Avellino-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Bari-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Monza-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Venezia-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Fiorentina-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Parma-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Napoli-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Borussia Dortmund-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

15.45 Vukovar-Hajduk Spalato (Campionato croato) - COMO TV

16.00 Arsenal-West Ham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Manchester United-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.15 Girona-Valencia (Liga) - DAZN

16.30 Sparta-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

17.00 Metz-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.15 Spezia-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Crotone-Picerno (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Virtus Verona-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Campobasso-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Renate-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.00 Inter-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Chelsea-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

18.30 Eintracht Francoforte-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Athletic-Maiorca (Liga) - DAZN

18.30 Sassuolo-Juventus (Serie A femminile) - DAZN

18.45 Hearts-Hibernian (Campionato scozzese) - COMO TV

19.30 Cesena-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Zwolle-PSV (Eredivisie) - COMO TV

20.30 Montreal-Nashville, DC United-Charlotte (MLS) - APPLE TV

20.45 Atalanta-Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Real Madrid-Villarreal (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

22.00 Messico-Marocco (Mondiali Under 20) - FIFA+

22.00 Spagna-Brasile (Mondiali Under 20) - FIFA+

22.30 Dallas-LA Galaxy (MLS) - APPLE TV