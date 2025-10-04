Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 6ª giornata di Serie A
In questo sabato 4 ottobre, dopo l'anticipo di ieri, continua la sesta giornata di Serie A. S'inizia alle ore 15 con Lazio-Torino e Parma-Lecce. Alle 18 l'Inter ospita a San Siro la Cremonese, mentre alle 20.45 va di scena il derby lombardo tra Atalanta e Como. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 4 OTTOBRE
11.00 Lazio-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Inter-Ternana (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Roma-Parma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Milan-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Holstein Kiel-Darmstadt (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
13.30 Leeds-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
14.00 Oviedo-Levante (Liga) - DAZN
14.30 Union Brescia-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Ascoli-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Ternana-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Atalanta U23-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Torres-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Giana Erminio-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Lazio-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Parma-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Bari-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Monza-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Venezia-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Fiorentina-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Parma-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Napoli-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Borussia Dortmund-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
15.45 Vukovar-Hajduk Spalato (Campionato croato) - COMO TV
16.00 Arsenal-West Ham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 Manchester United-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.15 Girona-Valencia (Liga) - DAZN
16.30 Sparta-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
17.00 Metz-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.15 Spezia-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Crotone-Picerno (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Virtus Verona-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Campobasso-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Renate-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.00 Inter-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Chelsea-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Eintracht Francoforte-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Athletic-Maiorca (Liga) - DAZN
18.30 Sassuolo-Juventus (Serie A femminile) - DAZN
18.45 Hearts-Hibernian (Campionato scozzese) - COMO TV
19.30 Cesena-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Zwolle-PSV (Eredivisie) - COMO TV
20.30 Montreal-Nashville, DC United-Charlotte (MLS) - APPLE TV
20.45 Atalanta-Como (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Real Madrid-Villarreal (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
22.00 Messico-Marocco (Mondiali Under 20) - FIFA+
22.00 Spagna-Brasile (Mondiali Under 20) - FIFA+
22.30 Dallas-LA Galaxy (MLS) - APPLE TV
