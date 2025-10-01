De Bruyne supera Zidane e Iniesta: è il 5° centrocampista per assist in Champions

vedi letture

Kevin De Bruyne con 27 assist ha superato Zinedine Zidane e Andrés Iniesta al quinto posto tra i centrocampisti con più assist in Champions League. Solo Giggs con 41 assist, Di María con 38, Beckham con 36 e Xavi con 31 ne hanno forniti di più. A riportare il dato è SportMediaset.