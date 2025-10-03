Ufficiale

Conte, niente conferenza in vista del Genoa: il motivo

di Arturo Minervini

Antonio Conte non risponderà alle domande dei cronisti alla vigilia di Napoli-Genoa. Come era già accaduto nell'incastro con la sfida al Manchester City, nelle settimane di Champions League, Conte non terrà la conferenza stampa della vigilia di campionato. Il Napoli è atteso domenica al Maradona contro il Genoa, gara che seguirà l’impegno europeo di mercoledì sera contro lo Sporting.