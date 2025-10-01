Quinto cambio per il Napoli: entra un nuovo attaccante in campo
Dopo la doppietta Antonio Conte concede gli applausi a Rasmus Hojlund in favore di Lucca. Prima presenza per Lucca in Champions League con la maglia del Napoli. Finale importante e non semplice al Maradona con lo Sporting che cerca il pareggio.
