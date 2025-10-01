Doppia sostituzione per il Napoli: cambio di regia a centrocampo

di Christian Marangio

Conte dopo il vantaggio cambia ancora. Entrano Olivera e Gilmour al posto di Gutierrez e l'autore di due assist quest'oggi Kevin De Bruyne. Il belga all'uscita tutto lo stadio è partito con una grande ovazione nei suoi confronti dopo il gran parlare di questa settimana.