Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: Europa e Conference League con due italiane

Continuano le gare delle coppe europee, oggi in campo Roma e Bologna per l'Europa e la Conference League. La squadra di Gasperini vola in Francia per affrontare il Lille, impegno casalingo invece per i rossoblù che affrontano i tedeschi del Friburgo. Entrambi i match si giocheranno alle 18.45 e saranno trasmessi da Sky Sport. Di seguito la programmazione tv completa.

GIOVEDI' 2 OTTOBRE

18.45 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT MIX, (canale 251) e NOW

18.45 Roma-Lille (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Bologna-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Fenerbahçe-Nizza (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Celtic-Braga (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Fiorentina-Sigma Olomouc (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Feyenoord-Aston Villa (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Nottingham Forest-Midtjylland (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Lione-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Porto-Stella Rossa (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

22.00 Colombia-Norvegia (Mondiali Under 20) - FIFA+

22.00 Stati Uniti-Francia (Mondiali Under 20) - FIFA+