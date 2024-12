Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continuano gli ottavi di Coppa Italia, c'è Lazio-Napoli

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo giovedì 5 dicembre. Continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia con il Napoli che fa visita alla Lazio all'Olimpico alle ore 21. Si gioca anche in Premier League e in Portogallo Di seguito la programmazione in tv.

20.00 Campobasso-Milan Futuro (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Fulham-Brighton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Lazio-Napoli (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.15 Bournemouth-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

21.15 Moreirense-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN