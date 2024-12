Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continuano gli ottavi di Coppa Italia. Si gioca in Premier e Liga

vedi letture

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo mercoledì 4 dicembre. Continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia col il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli alle ore 21. Si gioca anche in Premier League e in Liga. Di seguito la programmazione in tv.

20.00 Padova-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.00 Ajax-Utrecht (Eredivisie) - MOLA

20.30 Diretta Gol Premier League - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Manchester City-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Newcastle-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Southampton-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Everton-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Fiorentina-Empoli (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Athletic-Real Madrid (Liga) - DAZN

21.15 Arsenal-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

21.15 Aston Villa-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

23.00 Racing-Estudiantes (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA