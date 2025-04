Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere in chiaro Empoli-Bologna di Coppa Italia

In questo martedì 1 aprile cominciano le semifinali di Coppa Italia, oggi ci sarà l'andata tra Empoli e Bologna allo Stadio Castellani alle ore 21:00. Si gioca la coppa nazionale anche in Germania e in Spagna, in serata previsti anche tre match di Premier League. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 1 APRILE

16.00 Trabzonspor-Inter (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV

16.00 Salisburgo-Olympiacos (Youth League) - UEFA.TV

20.45 Arsenal-Fulham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Wolverhampton-West Ham (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K, NOW e ONEFOOTBALL

21.00 Empoli-Bologna (Coppa Italia) - CANALE 5

21.00 Nottingham Forest-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

21.30 Real Madrid-Real Sociedad (Coppa del Re) - TELELOMBARDIA e YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO