Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: due posticipi chiudono la 18ª di Serie A

vedi letture

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo lunedì 30 dicembre. Due posticipi chiudono la 18ª giornata di Serie A: Como-Lecce alle ore 18:30 e Bologna-Verona alle 20:45. Si gioca anche in Premier League. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE

18.30 Como-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Bologna-Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Ipswich-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

20.45 Aston Villa-Brighton (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

21.00 Manchester United-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW