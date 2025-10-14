Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Italia-Israele
In questo martedì 14 ottobre continuano le gare di Qualificazioni ai Mondiali: tra le altre, l'Italia scenderà in campo contro Israele alle ore 20:45, match cruciale per il secondo posto nel girone. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 14 OTTOBRE
15.00 Seychelles-Gambia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Estonia-Moldavia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Norvegia-Nuova Zelanda (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.00 Algeria-Uganda (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Guinea-Botswana (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Nigeria-Benin (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Somalia-Mozambico (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Sudafrica-Ruanda (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.15 Italia-Armenia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2
19.00 Qatar-Emirati Arabi Uniti (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL
20.45 Italia-Israele (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1
20.45 Diretta Gol (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Portogallo-Ungheria (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW
20.45 Arabia Saudita-Iraq (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL
21.00 RD Congo-Sudan (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Costa d'Avorio-Kenya (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Gabon-Burundi (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Marocco-Congo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Senegal-Mauritania (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
