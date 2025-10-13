De Bruyne infallibile dal dischetto: segna il rigore e porta il Belgio sull’1-1

di Davide Baratto

Prosegue l'ottimo momento realizzato per Kevin De Bruyne, che in nazionale trova il settimo gol di questo inizio di stagione. Al minuto 18 del match contro il Galles, sul risultato di 1-0 a sfavore, KDB si incarica del calcio di rigore e lo finalizza, confermandosi uno specialista (13 su 15 in carriera) e portando il suo Belgio in parità.