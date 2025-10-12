Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Hojlund in campo con la Danimarca
In questa domenica 12 ottobre continuano le gare di Qualificazioni ai Mondiali: tra le altre, giocherà la Danimarca dell'azzurro Rasmus Hojlund contro la Grecia alle ore 20:45. In scena anche la Serie A femminile: il Napoli sarà ospite della Ternana nel match delle 15:00. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 12 OTTOBRE
12.00 Atletico Madrid-Barcellona (Liga femminile) - DAZN
12.30 Monopoli-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
12.30 Vis Pesaro-Torres (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Milan-Roma (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
14.00 Friburgo-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) - DAZN
14.30 Cosenza-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Casarano-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Cittadella-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Cavese-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Potenza-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Siracusa-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 San Marino-Cipro (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MIX e NOW
15.00 Zambia-Niger (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Ternana-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
17.00 Athletic-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN
17.30 Benevento-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Ascoli-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Albinoleffe-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Ospitaletto-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Parma-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
18.00 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Olanda-Finlandia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO e NOW
18.00 Chad-Repubblica Centrafricana (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Parma-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
20.30 Pro Patria-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Sambenedettese-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Danimarca-Grecia Qualificazioni Mondiali - CIELO, SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Burkina Faso-Etiopia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Egitto-Guinea Bissau (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Ghana-Comore (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Gibuti-Sierra Leone (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
21.00 Mali-Madagascar (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
