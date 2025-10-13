Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: tre azzurri in campo con le nazionali
In questa lunedì 13 ottobre continuano le gare di Qualificazioni ai Mondiali. Si gioca per i raggruppamenti della zona europea e di quella africana, gare che vedono impegnati i centrocampisti azzurri Kevin De Bruyne in Galles-Belgio, Eljif Elmas in Macedonia-Kazakista e Frank Zambo Anguissa col suo Camerun. In scena anche la Serie C. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 13 OTTOBRE
15.00 Guinea Equatoriale-Liberia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Sud Sudan-Togo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Tunisia-Namibia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Sao Tomé e Principe-Malawi (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Camerun-Angola (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.30 Dolomiti Bellunesi-Lumezzane (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Trento-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Cordoba-Cultural Leonesa (Segunda Division) - DAZN
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Islanda-Francia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT e NOW
