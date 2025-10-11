Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna in campo la Nazionale di Gattuso
Continuano gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della europea. Torna in campo la Nazionale di Rino Gattuso, che dopo torna ad affrontare l'Estonia dopo il 5-0 all'esordio sulla panchina azzurra. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 11 OTTOBRE
12.30 Lazio-Genoa (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
14.30 Giugliano-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Foggia-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Perugia-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Picerno-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Giana Erminio-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
15.00 Lettonia-Andorra (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Juventus-Como (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
17.30 Vicenza-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Forlì-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Pineto-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Guidonia-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pergolettese-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Fiorentina-Inter (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
18.00 Norvegia-Israele (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Ungheria-Armenia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 256) e NOW
19.15 Emirati Arabi Uniti-Oman (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL
19.30 Barracas Central-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Estonia-Italia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Spagna-Georgia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO e NOW
21.30 Iraq-Indonesia (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL
