Milan-Napoli, le probabili formazioni: tante assenze per Conte, difesa stravolta

È già scontro per il vertice alla quinta giornata di Serie A: il Napoli di Antonio Conte, capolista con 12 punti, sfida il Milan di Massimiliano Allegri, secondo a quota dieci... la posta in palio è alta. Gli azzurri devono i conti con tanti infortuni, mentre i rossoneri ritrovano due big della rosa, Maignan e Leao. Questo genere di partite però si decide sui dettagli, e da questi si misurerà anche la forza delle due squadre: il Milan senza coppe viene già paragonato al Napoli dello scorso anno, il Napoli di adesso è a punteggio pieno e con il tricolore sul petto. Milan-Napoli sa già di sfida Scudetto: questa domenica alle ore 20:45, a San Siro, capiremo se lo sarà davvero.

Le ultime sul Napoli

Infermeria piena alla vigilia del match: Antonio Conte in conferenza stampa ha annunciato le assenze di Rrahmani e Buongiorno, che si aggiungono a quelle di Contini, Lukaku e forse Mazzocchi; inoltre, mancheranno anche Olivera e Spinazzola per problemi muscolari. Quindi la difesa verrà stravolta: insieme a Di Lorenzo ci sarà la coppia di centrali inedita Beukema-Juan Jesus, a sinistra l'unica opzione al momento sembra Gutierrez, che però non mette piede in campo dallo scorso 24 aprile; poi il solito ballottaggio in porta tra Milinkovic-Savic e Meret, quest'ultimo il favorito. Nessun dubbio invece a centrocampo: Lobotka in cabina di regia, McTominay falso esterno e Politano dall'altro lato, più centrali Anguissa e De Bruyne. In attacco dovrebbe essere confermato Hojlund, nonostante l'ottimo ingresso di Lucca contro il Pisa.

Le ultime sul Milan

Buone notizie per Massimilano Allegri che ritrova due pilastri: sono recuperati Maignan, che giocherà titolare, e Rafa Leao, che invece dovrebbe iniziare dalla panchina. Dunque 3-5-2 con il francese tra i pali, terzetto di difesa composto da Gabbia al centro ed ai suoi lati Tomori e Pavlovic. Sugli esterni di centrocampo pronti Saelemaekers ed Estupinan, in mezzo nessun dubbio su Rabiot e Modric, l'altra maglia se la giocano Fofana e Loftus-Cheek, con il primo in vantaggio. In attacco Gimenez è favorito su Nkunku per fare coppia con Pulisic.

Stadio Giuseppe Meazza (Milano) domenica 28 settembre ore 20:45

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic Savic 55-45%

Indisponibili: Contini, Mazzocchi (in dubbio), Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Lukaku

MILAN (3-5-2) probabile formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Gimenez-Nkunku 60-40%

Indisponibili: Jashari

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net