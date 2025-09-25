Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: ancora Europa League e Coppa Italia

© foto di www.imagephotoagency.it
di Antonio Noto

Un giovedì ricco di calcio fra Coppa Italia, Europa League, Serie C e Liga spagnola. Per quanto riguarda la Coppa nazionale, sono due le gare in programma: Genoa-Empoli alle 18.30 e Torino-Pisa alle 21.00. In Europa League tocca al Bologna rappresentare l'Italia: alle 21.00 la sfida con l'Aston Villa fuori casa, la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 25 settembre.

18.30 Genoa-Empoli (Coppa Italia) - ITALIA 1

18.30 Pro Patria-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 Renate-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.30 Trento-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Cittadella-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Arzignano-Alcione (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.30 Giana Erminio-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.45 Lille-Brann (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Go Ahead Eagles-Steaua Bucarest (Europa League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

19.30 Osasuna-Elche (Liga) - DAZN

20.00 Al Hilal-Al Okhdood (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.45 Inter U23-Triestina (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Union Brescia-Novara (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.45 Dolomiti Bellunesi-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.45 Pro Vercelli-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

21.00 Torino-Pisa  (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Aston Villa-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Salisburgo-Porto (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Stoccarda-Celta (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Utrecht-Lione (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.30 Oviedo-Barcellona (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)