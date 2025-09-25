Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: ancora Europa League e Coppa Italia
Un giovedì ricco di calcio fra Coppa Italia, Europa League, Serie C e Liga spagnola. Per quanto riguarda la Coppa nazionale, sono due le gare in programma: Genoa-Empoli alle 18.30 e Torino-Pisa alle 21.00. In Europa League tocca al Bologna rappresentare l'Italia: alle 21.00 la sfida con l'Aston Villa fuori casa, la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 25 settembre.
18.30 Genoa-Empoli (Coppa Italia) - ITALIA 1
18.30 Pro Patria-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.30 Renate-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.30 Trento-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.30 Cittadella-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.30 Arzignano-Alcione (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.30 Giana Erminio-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.45 Lille-Brann (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Go Ahead Eagles-Steaua Bucarest (Europa League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
19.30 Osasuna-Elche (Liga) - DAZN
20.00 Al Hilal-Al Okhdood (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Inter U23-Triestina (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.45 Union Brescia-Novara (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 257) e NOW
20.45 Dolomiti Bellunesi-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 258) e NOW
20.45 Pro Vercelli-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
21.00 Torino-Pisa (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Aston Villa-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Salisburgo-Porto (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Stoccarda-Celta (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Utrecht-Lione (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.30 Oviedo-Barcellona (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
