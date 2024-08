Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: esordio del Napoli, continua la 1^ di Serie A

E' finalmente ricominciata per tutti la stagione calcistica: ci sono tantissimi appuntamenti in questa domenica 18 agosto. Imperdibile l'esordio in campionato del Napoli di Antonio Conte, alle 18.30 contro l'Hellas Verona. Proseguono i turni di Serie A, Serie B, Premier League e Liga.

DOMENICA 18 AGOSTO

15.00 Brentford-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT CALCIO

16.30 Empoli-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.30 Chelsea-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO

17.30 Roma-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

18.30 Zona Serie A - DAZN

18.30 Verona-Napoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT 251

18.30 Bologna-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

19.00 Real Sociedad-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

19.30 Boca Juniors-San Lorenzo (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA

20.30 Zona Serie B - DAZN

20.30 Catanzaro-Sassuolo (Serie B) - DAZN

20.30 Cesena-Carrarese (Serie B) - DAZN

20.30 Cosenza-Cremonese (Serie B) - DAZN

20.30 Frosinone-Sampdoria (Serie B) - DAZN

20.30 Reggiana-Mantova (Serie B) - DAZN

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Cagliari-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lazio-Venezia (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

21.00 Padova-Feralpisalò (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT 252

21.30 Maiorca-Real Madrid (Liga) - DAZN