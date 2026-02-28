Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il Napoli e non solo, abbuffata europea

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il Napoli e non solo, abbuffata europea
di Fabio Tarantino

Napoli in campo col Verona alle ore 18 ma non solo. Tante le partite previste per oggi di Serie A e non solo. Ecco l'elenco completo con tutta la programmazione tv:

11.00 Cesena-Fiorentina (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00 Lecce-Frosinone (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

13.00 Juventus-Cagliari (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Kaiserslautern-Paderborn (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT MAX e NOW

13.30 Bournemouth-Sunderland (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00 Rayo Vallecano-Athletic (Liga) – DAZN

14.30 Union Brescia-Lecco (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Albinoleffe-Vicenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Cavese-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Trapani-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Forlì-Torres (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Dolomiti Bellunesi-Renate (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Como-Lecce (Serie A) – DAZN

15.00 Zona Serie B – DAZN

15.00 Empoli-Cesena (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Modena-Padova (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sudtirol-Venezia (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Bologna-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.00 Cremonese-Monza (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

15.30 Bayer Leverkusen-Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA e NOW

16.00 Liverpool-West Ham (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Newcastle-Everton (Premier League) – SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Burnley-Brentford (Premier League) – SKY SPORT MIX e NOW

16.15 Barcellona-Villarreal (Liga) – DAZN

17.15 Spezia-Reggiana (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Foggia-Casarano (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Perugia-Pineto (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Picerno-Team Altamura (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Trento-Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Pro Patria-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.45 Varazdin-Hajduk (Campionato croato) – COMO TV

18.00 Verona-Napoli (Serie A) – DAZN

18.15 Anversa-Sint Truiden (Campionato belga) – DAZN

18.30 Leeds-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Borussia Dortmund-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e NOW

18.30 Maiorca-Real Sociedad (Liga) – DAZN

18.45 Heracles-PSV (Eredivisie) – COMO TV

19.30 Avellino-Juve Stabia (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Al Fayha-Al Nassr (Saudi League) – COMO TV

20.30 Sambenedettese-Livorno (Serie C) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Inter U23-Alcione (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Ascoli-Carpi (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Greuther Furth-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Chicago Fire-Montreal, New York Red Bulls-New England Revolution (MLS) – APPLE TV

20.45 Inter-Genoa (Serie A) – DAZN e NOW

21.00 Oviedo-Atletico Madrid (Liga) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.05 Le Havre-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA e NOW

21.45 Boca Juniors-Gimnasia Mendoza (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV

22.30 Colorado Rapids-Portland Timbers, Minnesota United-Cincinnati (MLS) – APPLE TV