Anche al PSG numero di infortuni record, Luis Enrique: "I giocatori non sono macchine"

vedi letture

La trasferta di campionato sul campo del Le Havre arriva in un momento tutt’altro che semplice per il Paris Saint-Germain. Sabato i parigini dovranno infatti fare i conti con un elenco significativo di assenze: fuori Ousmane Dembélé, João Neves, ma anche Senny Mayulu, Quentin Ndjantou e Fabian Ruiz, quest’ultimo ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio.

Le parole di Luis Enrique

In conferenza stampa, però, Luis Enrique ha scelto un registro ironico per spiegare il momento: “Sono pronto io, posso giocare domani se volete”, ha scherzato prima di entrare nel merito. “Come allenatore vorresti avere tutti a disposizione, ma era impossibile quest’anno. La scorsa stagione è stata molto intensa, abbiamo avuto solo tre settimane di vacanza: questi ragazzi sono calciatori, non sono macchine. Quella stagione ha condizionato questa”.