Ufficiale La Penna torna subito ad arbitrare in B. E c'è anche Piccinini (dopo Milan-Parma)

Federico La Penna, l'arbitro di Inter-Juve, gara condizionata dal doppio giallo a Kalulu con la simulazione di Bastoni, torna ad arbitrare. Non in Serie A ma in B. Sarà infatti direttore di fara alle ore 15 di sabato in occasione della sfida tra Suditor e Venezia. La Penna era stato fermato per un turno dal designatore Rocchi ma ora torna subito in campo. Si era parlato di un mese fermo ma è subito tornato, almeno in B.

C'è poi un'altra cosa da segnalare, relativa all'arbitro Piccinini. Dopo la sua direzione di gara in Milan-Parma, sfida per la quale l'AIA non ha rilevato errori, è stato designato per un altro match di Serie B, quello tra Spezia e Reggiana dove sarà il quarto uomo. Sia La Penna che Piccinini in Serie B dunque, uno nel ruolo di arbitro e l'altro in quello di quarto ufficiale. L'AIA va avanti per la sua strada, in attesa di capire che cosa accadrà con Chiffi, dopo gli errori in Atalanta-Napoli di domenica scorsa.