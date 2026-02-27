Ufficiale Verona-Napoli, comunicato l'orario di apertura dei cancelli: i dettagli

Con una nota sul proprio sito web, l'Hellas Verona FC informa che in occasione della gara Hellas Verona-Napoli, valida per la 27a giornata di Serie A Enilive 2025/26, e in programma domani, sabato 28 febbraio (ore 18), i cancelli dello stadio 'Bentegodi' apriranno alle ore 16.

La trasferta vedrà anche la riapertura del settore ospiti, seppur con limitazioni. Questo il comunicato del club partenopeo invece che annunciò la vendita dei biglietti per i napoletani non residenti in campania: La SSC Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona - Napoli, in programma sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona, a seguito delle indicazioni della Questura di Verona, saranno resi disponibili ai tifosi del Napoli i biglietti del settore Curva Nord Inferiore. L’acquisto di tali biglietti è riservato esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di martedì 24 febbraio 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito TicketOne e fino alle ore 19:00 di venerdì 27 febbraio 2026. Prezzo. € 40,00.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.hellasverona.it/stadio/bentegodi Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso".