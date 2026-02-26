Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: playoff di EL e Conference con due italiane

di Antonio Noto

Continuano le gare delle coppe europee, oggi in campo Bologna e Fiorentina per il ritorno dei playoff di Europa e Conference League. Alle 18.45 i viola di Vanoli affrontano al Franchi i polacchi dello Jagiellonia. Per la squadra di Italiano, invece, appuntamento alle 21 al Dall'Ara contro i norvegesi del Brann. Di seguito la programmazione tv completa.

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Fiorentina-Jagiellonia (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Ferencvaros-Ludogorets (Europa League) - SKY SPORT MIX e NOW

18.45 Stoccarda-Celtic (Europa League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.45 Stella Rossa-Lille (Europa League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.45 Viktoria Plzen-Panathinaikos (Europa League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

20.00 Al Riyadh-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Bologna-Brann (Europa League) - SKY SPORT  UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Nottingham Forest-Fenerbahçe (Europa League) - TV8, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Celta-PAOK (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Genk-Dinamo Zagabria (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.15 Racing-Independiente Rivadavia (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

23.00 Guarani-Juventud (Copa Libertadores) - COMO TV

23.30 River Plate-Banfield (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV