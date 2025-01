Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo il Man United, giocherà Garnacho?

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo giovedì 16 gennaio. Si gioca in Premier League, con il Manchester United dell'obiettivo del Napoli Garnacho che sfida il Southampton. In campo anche l'Ipswich Town di Cajuse contro il Brighton. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDI' 16 GENNAIO

16.05 Al Hilal-Al Fateh (Saudi League) - SPORTITALIA

18.00 Al Ittihad-Al Raed (Saudi League) - SPORTITALIA

18.00 Milan-Fiorentina (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Inter-Sassuolo (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Manchester United-Southampton (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Ipswich Town-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW