Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in scena le ultime 6 gare di questa Serie A

vedi letture

In questa domenica 25 maggio vanno in scena le sei gare rimaste che chiuderanno la 38ª e ultima giornata di questa Serie A. I match, decisivi per la zona Europa e la lotta salvezza, si svolgeranno tutti in contemporanea alle 20:45. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 25 MAGGIO

14.00 Girona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

16.15 Villarreal-Siviglia (Liga) - DAZN

17.00 Diretta Gol Premier League - SKY SPORT CALCIO e NOW

17.00 Liverpool-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.00 Nottingham Forest-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.00 Dinamo Zagabria-Varazdin, Rijeka-Slaven Belupo, Sibenik-Hajduk (Campionato croato) - MOLA

17.15 Cremonese-Juve Stabia (Playoff Serie B) - DAZN

19.30 Spezia-Catanzaro (Playoff Serie B) - DAZN

20.00 Vicenza-Ternana (Playoff Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.00 Audace Cerignola-Pescara (Playoff Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.30 Francia-Albania (Europei Under 17) - UEFA.TV

20.30 Portogallo-Germania (Europei Under 17) - UEFA.TV

20.45 Zona Serie A - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

20.45 Diretta Gol Serie A - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Venezia-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Lazio-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Empoli-Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Torino-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Atalanta-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 3 (canale 216 Sky)

20.45 Udinese-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 4 (canale 217 Sky)

21.00 Athletic-Barcellona (Liga) - DAZN

21.00 New York City-Chicago Fire (MLS) - APPLE TV

21.00 San Lorenzo-Platense (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA