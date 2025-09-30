Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia il 2° turno di Champions League

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 30 settembre comincia la seconda giornata della league phase di Champions League. Sono previste ben nove partite, delle italiane giocheranno l'Atalanta contro il Club Brugge alle ore 18:45 e l'Inter contro lo Slavia Praga alle 21:00. Ci sono anche la Serie B ed i Mondiali Under 20. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE

14.00 Atalanta-Bruges (Youth League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV

16.00 Chelsea-Benfica (Youth League) - UEFA.TV

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Atalanta-Bruges (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Kairat-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Zona Serie B - DAZN

20.30 Virtus Entella-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Frosinone-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Juve Stabia-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Padova-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Palermo-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Reggiana-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Inter-Slavia Praga (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Galatasaray-Liverpool (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Chelsea-Benfica (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Pafos-Bayern (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Atletico Madrid-Eintracht Francoforte (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Marsiglia-Ajax (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Bodo/Gilmt-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

22.00 Egitto-Nuova Zelanda (Mondiali Under 20) - FIFA+

22.00 Panama-Ucraina (Mondiali Under 20) - FIFA+