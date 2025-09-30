Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia il 2° turno di Champions League
In questo martedì 30 settembre comincia la seconda giornata della league phase di Champions League. Sono previste ben nove partite, delle italiane giocheranno l'Atalanta contro il Club Brugge alle ore 18:45 e l'Inter contro lo Slavia Praga alle 21:00. Ci sono anche la Serie B ed i Mondiali Under 20. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 30 SETTEMBRE
14.00 Atalanta-Bruges (Youth League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV
16.00 Chelsea-Benfica (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Atalanta-Bruges (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Kairat-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Zona Serie B - DAZN
20.30 Virtus Entella-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Frosinone-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Juve Stabia-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Padova-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Palermo-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Reggiana-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Inter-Slavia Praga (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Galatasaray-Liverpool (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Chelsea-Benfica (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Pafos-Bayern (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Atletico Madrid-Eintracht Francoforte (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Marsiglia-Ajax (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Bodo/Gilmt-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
22.00 Egitto-Nuova Zelanda (Mondiali Under 20) - FIFA+
22.00 Panama-Ucraina (Mondiali Under 20) - FIFA+
