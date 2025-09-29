Pagelle Conte, quotidiani divisi: "Marianucci dal 1' non paga e ritarda i cambi"
Non convincono alcune scelte di formazione di Antonio Conte per la gara persa dal Napoli contro il Milan. Gli azzurri perdono la loro prima partita in campionato dopo i 12 punti nelle prime quattro. Ecco il giudizio dei quotidiani con i voti per l'allenatore azzurro.
Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport
"Sceglie Marianucci e non Beukema: la mossa non paga. Dopo il 2-1, con il Diavolo in dieci, tarda qualche minuto a ridisegnare il Napoli".
Voto 6 per il Corriere dello Sport
"Le scelte iniziali non lo premiano, anzi. Paga caro le disattenzioni difensive. Le prova tutte con i cambi, ma l’assedio non genera il pareggio. Il Napoli non perdeva dal 23 febbraio".
Voto 5,5 per Tuttonapoli
"L’emergenza lo colpisce in pieno e ne paga tutte le conseguenze".
