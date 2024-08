Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la Liga spagnola

vedi letture

Oggi si giocheranno i primi due anticipi della Liga, s'incomincia con Athletic Bilbao-Getafe alle 19.

Inizia il campionato spagnolo. Oggi si giocheranno i primi due anticipi della Liga, s'incomincia con Athletic Bilbao-Getafe alle 19. A seguire il Betis Siviglia, che sta per ingaggiare Natan dal Napoli, scende in campo contro il Girona. Di seguito la programmazione in tv.

19.00 Athletic-Getafe (Liga) - DAZN

21.30 Betis-Girona (Liga) - DAZN