Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Italia-Moldavia, l'ultima da ct di Spalletti

vedi letture

In questo lunedì 9 giugno 2025 continuano i match delle Qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo il pesante 3-0 contro la Norvegia, torna in campo anche l'Italia che affronta a Reggio Emilia la Moldavia nella partita d'addio del ct Luciano Spalletti. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDÌ 9 GIUGNO

16.00 Kazakistan-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Liechtenstein-Scozia (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Italia-Moldavia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Estonia-Norvegia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO e NOW